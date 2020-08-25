В Красноуфимске суд арестовал мужчину, убившего подругу и ходившего в её одежде в банк снимать деньги

Красноуфимский районный суд арестовал на два месяца 34-летнего местного жителя, который, по данным следствия, зарубил топором свою бывшую однокурсницу, переоделся в её одежду и снял с карты девушки 230 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По информации следователей, днем 21 августа в одной из квартир дома на улице Рогозинниковых нашли тело 31-летней женщины с рублеными ранами головы и шеи. Вскоре по горячим следам стражи порядка задержали обвиняемого. Выяснилось, что мужчина взял из квартиры убитой ноутбук, телефон и банковскую карту, с которой позже снял 230 тысяч рублей, частью этой суммы он погасил свои долги в микрофинансовых организациях.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, топор, которым убили женщину, обвиняемый приобрёл незадолго до преступления.

«Девушка сама открыла дверь своей квартиры, зная, что на пороге знакомый, но как только она встала спиной к гостю, получила удары по голове тяжёлым колюще-рубящим предметом, а потом злоумышленник её ещё и хладнокровно добил, увидев, что она подаёт признаки жизни», — сказал он.

По данным полковника Горелых, обвиняемый мужчина знал, что убитая взяла кредит на легковой автомобиль.

«Гражданин, у которого в этой жизни ничего святого нет, чтобы снять деньги с похищенной у жертвы банковской карты, переодевался в одежду потерпевшей (плащ и шапку), чтобы сыщики думали, что она сама снимала деньги», — добавил представитель главка.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»). В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили, что обвиняемый признал вину.