В Краснотурьинске восьмилетний мальчик провалился в канализационный колодец (ФОТО)

В Краснотурьинске утром 9 октября восьмилетний мальчик провалился в канализационный колодец двухметровой глубины, расположенный в жилом квартале. Ребёнка вытащили спасатели, которых вызвали очевидцы ЧП.

Как пишет Znak.com, городская прокуратура начала проверку по факту падения школьника. В ближайшее время надзорное ведомство проверит, соблюдались ли правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

В прокуратуре рассказали, что колодец принадлежит МУП «Управление коммунального хозяйства». Накануне организация проводила работы по его чистке. А из-за того, что крышка коллектора была украдена неизвестными лицами, коммунальщики прикрыли дыру деревянным щитом.