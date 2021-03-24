В Краснотурьинске водителя автокрана, насмерть сбившего пешехода, отправили в колонию-поселение

Краснотурьинский городской суд назначил жителю Карпинска Александру Дику, который, управляя автокраном, насмерть сбил 35-летнюю женщину, 1 год и 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 31 августа 2020 года в Краснотурьинске: 53-летний водитель автокрана подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу на улице Октябрьской, не заметил женщину, переходившую дорогу, и сбил её. Пострадавшая получила травмы головы, от которых затем скончалась в машине скорой помощи.

В Госавтоинспекции тогда уточнили, что водитель автокрана был трезв, он ехал на служебном автомобиле на заправку. Водительский стаж мужчины — более 20 лет, за это время он не получил ни одного штрафа за нарушение ПДД.

Водителя признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Кроме того, его лишили права управления транспортным средством на срок 2 года.