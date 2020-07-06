В Краснотурьинске утонул мужчина, на спор переплывавший городской пруд

Из городского пруда Краснотурьинска сегодня достали тело 19-летнего молодого человека, утонувшего 4 июля, сообщили в отделе пропаганды ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, утонувший купался в необорудованном месте, его тело нашли водолазы службы спасения региона. В ГУ МЧС отметили, что обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции и следственные органы.

В группе «Краснотурьинск LIVE» соцсети «ВКонтакте» сообщается, что, по некоторым данным, в субботу 19-летний местный житель выпивал с друзьями, а затем на спор за 10 тысяч рублей попытался переплыть городской пруд.

Всего с начала лета на водоёмах Свердловской области погибли 11 человек, в том числе 4 детей.