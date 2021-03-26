В Краснотурьинске прокуратура начала проверку по факту гибели в пожаре инвалида

Прокуратура города Краснотурьинска начала проверку после смерти 58-летней женщины — инвалида II группы, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 24 марта в одной из квартир на улице Средней. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Когда пожарные тушили огонь, они нашли в одной из комнат ещё живую женщину — жительницу этой квартиры. Пострадавшая умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.