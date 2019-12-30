В Краснотурьинске продавщица напала на посетителя с ножом (ВИДЕО)

В краснотурьинском баре-магазине в ночь на 29 декабря женщина напала с ножом на посетителя, сообщается в местном паблике во «ВКонтакте».

«В какой-то момент одна из женщин кинулась на парня, стоявшего спиной к нападавшей. Она успела нанести посетителю около четырёх ударов ножом, а затем её оттащили», — сообщили в группе.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил информацию и рассказал, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

«В 2:14 в дежурную часть полиции Краснотурьинска поступил тревожный сигнал о том, что около бара "Пепси", расположенного на улице Радищева, обнаружен мужчина с ножевыми ранениями. В ходе сбора информации сыщики обнаружили и изъяли нож. Этот конфликт был зафиксирован камерами», — сказал Горелых.

Он добавил, что пострадавшим оказался местный житель по имени Алексей. Женщина, которая напала на него, уже задержана — она работает продавщицей в том же баре. В 2005 году была судима по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но получила условный срок.

«Также в деле фигурирует её дочь по имени Лейла 1996 года рождения, ранее не судимая. В ту ночь она находилась в баре, они с матерью распивали спиртное. Бар посетил их знакомый, с которым у них имеется давний конфликт. Видимо, приняв чрезмерную дозу алкоголя, дамы вспомнили старую обиду. Одна из них вооружилась ножом и нанесла ему несколько ударов в область спины», — рассказал полковник Горелых.

Горелых рассказал, что сейчас Алексей находится без сознания, он в тяжёлом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ.