В Краснотурьинске мужчина обстрелял квартиру соседа после жалобы на шум

Полиция Краснотурьинска возбудила в отношении 33-летнего жителя многоквартирного дома на Фрунзе, 61, который расстрелял дверь соседа, пожаловавшегося на шум из квартиры, уголовное дело по части «а» статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»), сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл накануне, 19 января. Погибших и пострадавших от стрельбы нет. По словам полковника Горелых, стрелявший находился в состоянии опьянения, сейчас он под подпиской о невыезде.

«Мужчина произвёл два выстрела картечью. Сыщики установили личность стрелка. Это местный житель 1986 года рождения, официально зарегистрированный охотник. У него представители МВД изъяли два зарегистрированных ствола марки "ИЖ" и "Сайга", а также электронный лазер, они направлены на экспертизу», — сообщил Валерий Горелых.

Во время опроса представители МВД установили, что в ноябре 2019 года между задержанным мужчиной и ранее судимым 28-летним жителем, который проживает в расстрелянной квартире, произошёл конфликт. Второй участник ссоры пожаловался в полицию на громкую музыку, доносившуюся из квартиры охотника. В результате владельца оружия привлекли к административной ответственности.