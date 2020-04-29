В Краснотурьинске для борьбы с коронавирусом начали отключать уличное освещение по вечерам

Власти Краснотурьинска начали выключать уличное освещение во всём городе в 23:00, тогда как раньше оно работало как минимум до двух ночи, со ссылкой на пресс-секретаря главы города Анну Загирову пишет Znak.com.

По её словам, это делается для того, чтобы люди не ходили по городу ночью и тем самым соблюдали режим самоизоляции, введённый из-за коронавирусной инфекции.

«Главная цель — ограничить пребывание граждан на улице, особенно подростков. Да и необходимости [в освещении] особой нет. Предприятия заканчивают работу в 22:00. За час каждый может успеть добраться до дома», — сказала представитель администрации.

Загирова также подчеркнула, что раннее отключение не связано с экономическими причинами.

«Экономию никто не считал, потому что не в этом суть», — сказала она.

В Свердловской области, по данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердилось ещё 90 случаев коронавирусной инфекции — новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Полевском, Красноуфимске, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Арамиле. Кроме того, по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердилось на базе «Остров сокровищ», где находятся вернувшиеся из-за границы, и в санатории «Обуховский», где находятся рабочие из Мурманска. Всего в регионе подтвердилось 629 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».