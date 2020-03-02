В Краснотурьинске центр города отключили от горячей воды и отопления

В Краснотурьинске утром 2 марта отключили горячую воду и тепло в 135 многоквартирных домах, четырёх школах, десяти детских садах и ещё нескольких соцобъектах, сообщает пресс-служба городской администрации. Среди зданий, попавших под отключение, оказалась и сама мэрия.

Горячую воду также перестали подавать в колледж искусств, спортзал детско-юношеской спортивной школы, бассейн, часовню и в детское отделение противотуберкулёзного диспансера.

По словам представителей городских властей, отключение связано с ремонтом теплосети на перекрёстке улиц Базстроевской и Попова. Время окончания работ не указано.