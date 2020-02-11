В Краснотурьинске бывший тюремщик стал директором детского сада

Директором детского сада № 44 в Краснотурьинске стал экс-замначальника женской исправительной колонии № 16 Андрей Гайдуков. Информация об этом была опубликована в социальных сетях управления образования города.

Как пишет портал «Открытый Лесной», Гайдуков работал в системе ГУФСИН до середины 2017 года. В период его трудовой деятельности осуждённые ИК-16 неоднократно жаловались на пытки и издевательства со стороны руководства. Издание также приводит рассказы бывших заключённых колонии: по их словам, Гайдуков мог ударить заключённую по голове, а также часто кричал на осуждённых матом.

«ГУЛАГовскую систему власть будет претворять в жизнь прямо с детского сада», — прокомментировал эту информацию на своей странице в Facebook уральский правозащитник Алексей Соколов.

При этом в пресс-службе ФСИН характеризуют Андрея Гайдукова исключительно с положительной стороны.