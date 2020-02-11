В Краснотурьинске бывший тюремщик стал директором детского сада

Директором детского сада № 44 в Краснотурьинске стал экс-замначальника женской исправительной колонии № 16 Андрей Гайдуков. Информация об этом была опубликована в социальных сетях управления образования города.
Как пишет портал «Открытый Лесной», Гайдуков работал в системе ГУФСИН до середины 2017 года. В период его трудовой деятельности осуждённые ИК-16 неоднократно жаловались на пытки и издевательства со стороны руководства. Издание также приводит рассказы бывших заключённых колонии: по их словам, Гайдуков мог ударить заключённую по голове, а также часто кричал на осуждённых матом.
«ГУЛАГовскую систему власть будет претворять в жизнь прямо с детского сада», — прокомментировал эту информацию на своей странице в Facebook уральский правозащитник Алексей Соколов.
При этом в пресс-службе ФСИН характеризуют Андрея Гайдукова исключительно с положительной стороны.
«Андрей Гайдуков — прекрасный организатор, практик-хозяйственник, имеющий два высших образования, честный и порядочный человек. В должности замначальника по тылу смог организовать перевод помещений детской воспитательной колонии в ИК-16, до этого работал в отделе коммунально-бытового хозяйства и сотрудником оперативного отдела», — рассказал Ura.ru руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко.