В «Красногвардейце» пройдёт читка пьесы «Протест». О чём она и почему на неё стоит сходить?

В Нижнем Тагиле начинающие актёры проведут читку (чтение пьесы вслух перед аудиторией. — Прим. ред.) пьесы «Протест» (12+) драматурга Ришата Мухтарова, в которой 16-летние ребята протестуют против пошлости, обмана и лицемерия.

Читать произведение будут участники социально-театрального проекта «Высокое напряжение». В рамках проекта дети занимаются с драматургом, актёром, режиссёром, психологом и социальными педагогами Центра семейной терапии и консультирования. После дети делают читку пьесы на публику.

Пьесу «Протест» выбрали сами подростки. Сюжет произведения достаточно рискован: главные герои — подростки 15–16 лет — снимают порнофильм в знак протеста против порнографии, обмана, лицемерия и пошлости, которых так много в современном обществе. Но планам подростков не суждено сбыться.

На протяжении полутора месяцев тагильские подростки вместе с наставниками репетировали читку. Режиссёр постановки — Елена Янышева. Премьера состоялась в начале мая, но по многочисленным просьбам постановку решили повторить.

«Это не просто читка по ролям. Наш режиссёр сделала из этого целый мини-спектакль. Все, кто видел эту читку, говорят, что они не представляли, что вне театра такое возможно. Там будет очень интересно», — рассказал автор проекта детско-юношеский и семейный психотерапевт, врач-психиатр Дмитрий Винокуров.

По окончании читки зрители вместе с ребятами обсудят произведение. Мероприятие пройдёт 30 мая в 17:00 в большом зале кинотеатра «Красногвардеец» (12+). Зарегистрироваться на читку можно по ссылке, вход свободный.