«Высокое напряжение» — новый проект, в котором подростки Нижнего Тагила будут обсуждать проблемы первой любви, школьного буллинга и суицидальные мысли

Социально-театральный проект для подростков и о подростках «Высокое напряжение» стартовал в Нижнем Тагиле в начале марта. В течение года драматурги, актёр и режиссёр, психологи и социальные педагоги Центра семейной терапии и консультирования будут учить подростков 14–17 лет не стесняться просить о помощи, обсуждать любые темы и выражать свои мысли.

Проект «Высокое напряжение» Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей» реализуется благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. Он получил 2,3 млн рублей, был поддержан специалистами города и Свердловской области, а также детским омбудсменом Игорем Мороковым. Как рассказал АН «Между строк» автор проекта Дмитрий Винокуров, детско-юношеский и семейный психотерапевт, врач-психиатр, идея появилась давно, но не было понимания, как её воплотить. Вместе с завлитом Нового Молодёжного театра Леной Дроковой возникла мысль говорить с детьми на темы, которые их волнуют, посредством театра и драматургии.

«Нужно дать голос подросткам, чтобы они могли поговорить на темы, которые их реально волнуют: жизнь и смерть, кому я нужен в этом мире, любовь, отношения в семье. Где им об этом говорить? Школа — не то место, где данные темы сегодня можно обсуждать открыто. Так мы придумали делать читки, для которых подростки сами выбирают пьесы и приглашают учителей, родителей. Театральные средства — это инструмент, он нам нужен как форма. В проекте, кроме драматурга и режиссёра, есть психотерапевт, социальный педагог, есть журналист. Суть проекта — создать место, в котором подростки смогут общаться со сверстниками, со взрослыми. У нас нет задачи поставить спектакль, сделать из ребят будущих драматургов или актёров», — рассказывает Дмитрий Винокуров.

На этой неделе состоялся первый актёрский тренинг, который провёл артист Нового Молодёжного театра Сергей Трёкин. По его словам, задача заключается в том, чтобы научить ребят раскрепощаться, справляться с эмоциональными и физическими зажимами. Тренинги проходят в игровой форме.



Встреча с актёром Сергеем Трёкиным



«Интересно быть причастным к чему-то полезному. Плюс команда собралась интересная. И в целом история интересная: подростки через театр, через творчество будут сокращать дистанцию между взрослыми и собой, научатся понимать друг друга, разговаривать друг с другом. В наше время, когда куча информации, все в телефонах, в соцсетях, это очень важно», — считает Сергей Трёкин.

Выбирать пьесы и готовиться к читкам ребятам будут помогать режиссёр Елена Янышева, драматург Лена Дрокова и начинающий драматург, студент Николая Коляды, журналист ИА «Все новости» Александр Зверев. Он признаётся, что во время общения с участниками проекта надеется набрать материал для новой пьесы про тагильскую молодёжь.



Команда проекта «Высокое напряжение»: Лена Дрокова, Алексей Миронов, Александр Зверев



«Подростки со своим максимализмом хотят сказать очень многое, а главное — быть услышанными. Какая площадка подойдёт для этого лучше, чем театр? Меня заинтересовала идея взаимодействия с подростками как с творцами. В искусстве ведь главное, чтобы было что сказать. А подросткам это свойственно. Мы создаём им площадку для этого — где их выслушают и не осудят. Вместе с ними с помощью театра мы учимся высказываться, формировать мысли и делать это красиво», — говорит Александр.

Занятия будут проводиться в течение года в Центре семейной терапии и консультирования на Восточной, 3. В проекте примут участие более 100 тагильских старшеклассников. В течение всего 2021 года пройдут открытые для зрителей читки, которые также будут транслироваться онлайн. Своеобразным финалом станет выпуск сборника пьес, с которыми работали подростки. Эти сборники будут переданы в библиотеки и школы города.

«Я не беспокоюсь за подростков, я очень беспокоюсь за педагогов и родителей. У нас темы пьес — сексуальность, буллинг, суицид. Мы придумываем сейчас, как нам подготовить взрослых к этому разговору. Мы сами своей командой месяц дискутировали, какие пьесы стоит брать, а какие нет. Всё потому, что у взрослых нет внутренней готовности обсуждать серьёзные проблемы с подростками, у них есть страх и нет языка говорить на такие темы. Поэтому важно создать пространство доверия, куда может прийти подросток, если ему плохо и если он не может обсудить это дома», — отмечает автор проекта «Высокое напряжение» Дмитрий Винокуров.

Первая читка состоится в эту субботу, 3 апреля, в 17:00. Ребята прочтут пьесу «Научи меня любить» (16+) Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова. История взаимоотношений ученика и учительницы получила награду конкурса драматургов «ЕВРАЗИЯ» в 2018 году в номинации «Новая уральская драма». Чтобы попасть на читку, нужно предварительно зарегистрироваться, написав в личные сообщения Дмитрию Винокурову.