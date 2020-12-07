В «Красногвардейце» прошёл спецпоказ первого художественного фильма Монголии, снятого советским режиссёром 

В кинотеатре «Красногвардеец» Нижнего Тагила накануне состоялся единственный показ фильма 1936 года советского режиссёра Ильи Трауберга «Сын Монголии». Это первый художественный фильм Монголии, который не видели советские и российские зрители и который из небытия вернула внучка режиссёра Дарья Хренова.

Дарья Хренова — режиссёр документального и игрового кино из Москвы, доцент кафедры массмедиа Московского государственного университета культуры и искусств. Несколько лет назад она начала большое расследование о своём деде Илье Трауберге, который является родным братом известного режиссёра Леонида Трауберга, ученика Сергея Эйзенштейна. В годы Великой Отечественной войны Илья Трауберг служил во 2-й Воздушной армии, награждён орденом Отечественной войны I и II степеней. В ноябре 1947 года он возглавил киностудию Defa в Берлине, которая должна была снимать «правильное» советское кино для жителей будущего ГДР.

Вскоре при загадочных обстоятельствах Илья скончался. А его фильм «Сын Монголии», который The New York Times назвал лучшим фильмом 1936 года, больше полувека пылился на полке в архивах. На эксклюзивном показе Дарья рассказала тагильчанам, что в будущем планирует привезти в Тагил свой документальный фильм-расследование об Илье Трауберге.

«Всё, что связано с моим дедом, было для меня загадкой. Только недавно я начала расследовать, кем же он был, куда делся, почему куда-то делись его фильмы и отчего он погиб. Потому что погиб он в 53-м году в Берлине. Мы никак не могли понять, куда он делся, даже мама не знает, где он похоронен. Дед снял шесть фильмов, два из них практически шедевры. В документах написано, что он умер от сердечной недостаточности, при этом я нашла другие источники, в которых были разные гипотезы: самоубийство, убийство, преследования НКВД. Каждый день я находила новые теории. Последние три года я сидела в архивах, нашла хронику с ним и решила, что буду делать документальное расследование о своём деде. Я надеюсь, что этот фильм я вам ещё покажу», — сказала Дарья Хренова.

«Сын Монголии» — масштабное, дорогое кино для своего времени. Чёрно-белая звуковая картина была снята по повести трёх советских писателей. По сюжету за красавицу Далму борются трое мужчин. И главного претендента на руку и сердце девушки — доброго пастуха Цвена — один из соперников обманом отправляет на другой конец страны. Цвен узнает о тяготах своих соотечественников, избежит казни и вернётся в родной город изменившимся и возмужавшим.