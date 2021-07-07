Происшествия

В Краснодарском крае жертвами сильнейшего паводка стали семь человек

07.07.2021 15:30

Число погибших за время стихийных бедствий в Краснодарском крае, начавшихся в выходные, достигло семи человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

«Количество погибших достигло семи. Четыре человека в Туапсе, ещё два человека в Горячем Ключе, и в Сочи упало дерево на автомобиль, там тоже погиб человек», — рассказали в ведомстве. 

Собеседник агентства также отметил, что неизвестна судьба ещё одного человека, которого унесло течением в Туапсинском районе. По факту гибели людей в Туапсе расследуется уголовное дело.

Режим ЧС введён в шести муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в Туапсинском районе. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек. 

Почти 300 домов и более 400 приусадебных участков были подтоплены обильными осадками в Краснодарском крае. В одном только Сочи к ликвидации последствий непогоды и наводнения привлечено более 700 спасателей.  

  • В минувшие выходные из-за дождевого паводка был введён режим ЧС в Горноуральском городском округе. В Нижнем Тагиле дороги в разных районах затопило водой по бордюры, ушла под воду набережная Тагильского пруда.
Copyright
Telegram mstrok.ru