В Краснодарском крае неизвестные устроили рейдерский захват завода, нападавшие задержаны

Участники вооружённого нападения на консервный завод «Кубанские деликатесы» в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края задержаны, со ссылкой на пресс-службу отдела МВД по Славянскому району пишет «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что в настоящее время задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке на территории предприятия, их допрашивают. В пресс-службе ГУ МВД России по краю также подтвердили, что «личности всех участников конфликта установлены».

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что группа из восьми людей, вооружённых огнестрельным оружием, утром в пятницу расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка. Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года, на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий — местное ООО «Бастион», которое принадлежит трём физлицам: Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской. До этого, 5 июля, на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий — АО «Ранд» (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств), которое принадлежит Ивану и Антону Радченко.