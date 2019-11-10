В Краснодарском крае из-за пищевого отравления пострадали более 50 детей

В Кропоткине Краснодарского края более 50 детей из нескольких школ были госпитализированы с «кишечными явлениями».

«По состоянию на 10 ноября госпитализирован 51 ребёнок: 10 — в Кавказскую центральную районную больницу, 41 — в Кропоткинскую городскую больницу», — сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что дети начали обращаться за помощью 9 ноября. В основном это были ученики пяти городских школ. Возраст пострадавших от 7 до 15 лет.

Как пишет Znak.com со ссылкой на СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.