В Краснодарском крае четыре члена избиркома погибли в ДТП

Четверо членов участковой избирательной комиссии погибли в ночь на 9 сентября в автокатастрофе в Краснодарском крае, со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову пишет «Интерфакс».

«К большому нашему сожалению и прискорбию, хочу начать наше заседание с очень печальной новости. У нас, по имеющейся информации, сегодня в Отрадненском районе Краснодарского края погибли в автомобильной аварии четыре человека: председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и ещё трое членов комиссии, которые ехали в территориальную комиссию как раз с избирательной документацией», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По её словам, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку в связи с произошедшим.

Памфилова предложила почтить память жертв этого ДТП минутой молчания, заметив, что «фактически люди погибли на служебном посту». По линии ЦИК будет оказана материальная помощь семьям погибших, отметила Памфилова.

В Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября, состоялось порядка 6000 избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.