В краснодарском детском саду на детей упало дерево, один ребёнок погиб (ВИДЕО)

На территории детского сада № 48 в Краснодаре упало дерево, сообщается на сайте прокуратуры края. Пострадали воспитательница и двое детей, один из них умер.

По данным прокуратуры, инцидент произошёл во время утренней прогулки в саду. Пострадали дети из ясельной группы и воспитательница, они получили повреждения разной степени тяжести. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, но один ребёнок погиб.

«Кубанские новости» сообщают, что дерево упало из-за сильного ветра. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку происшествия.