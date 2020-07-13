В Краснодаре «золотую судью» Елену Хахалеву лишили статуса

Высшая квалификационная комиссия судей лишила статуса судьи Елену Хахалеву, прозванную в СМИ «золотой судьёй» за организацию роскошной свадьбы дочери за 2 млн долларов, пишут «Открытые медиа».

ВККС удовлетворила обращение Совета судей о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. Хахалева требовала закрыть от общественности рассмотрение дисциплинарного дела, мотивировав это тем, что находится под госзащитой, однако ВККС приняла решение проводить заседание в открытом режиме. Сама Хахалева на заседание не явилась.

На заседании выяснилось, что судью обвиняли в многочисленных прогулах: она отсутствовала на работе в общей сложности 128 рабочих дней. При этом защита Хахалевой отмечала, что в эти дни та находилась в командировках с ведома начальства.

Напомним, Елена Хахалева приобрела широкую известность летом 2017 года, когда была опубликована видеозапись свадьбы её дочери, которую оценили в 2 млн долларов. Позже Хахалева заявила, что все расходы на свадьбу, а именно 3,5–4 млн рублей, оплатил отец Софьи, а некоторые артисты и вовсе выступили бесплатно. Проверка краевого суда подтвердила эти данные.

Спустя год в СМИ появились сообщения о том, что диплом Хахалевой, полученный в Тбилисском государственном университете, поддельный. Администрация университета подняла архивы, изучила личные дела студентов и выданные им дипломы за период с 1985 по 1995 год и уверенно заявила, что Хахалева у них никогда не училась, а диплом под номером РВ 523043 в регистрационных журналах вуза не зафиксирован.

В августе прошлого года стало известно, что Хахалеву отстранили от судебных процессов, однако она возглавила совет судей, который занимается научно-консультационной работой и обобщением практики по гражданским делам.