В Краснодаре суд обязал лидера «Отрядов Путина» выплатить 300 тысяч рублей за клевету

Советский районный суд Краснодара обязал лидера неформального движения «Отряды Путина» Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о правозащитнике Сергее Чайковском, со ссылкой на самого Чайковского пишет «МБХ медиа».

В 2018 году на YouTube-канале «Отряды Путина Soc Sprav» были опубликованы несколько роликов, в которых Динаев заявлял, что Чайковский работает на ЦРУ, бывшего министра иностранных дел Болгарии Дэниэля Митова и собирается нарушить ход выборов в Госдуму в 2021 году. Суд признал заявления Динаева клеветой.

«Марат Салихович неоднократно в своих видео говорил о том, что в этой стране за любовь к Путину нужно платить. И если Владимир Путин действительно так дорог Марату Салиховичу, то я думаю, он согласится с решением судьи», — заявил правозащитник.

«Отряды Путина» — это общественное движение, созданное основателем благотворительного фонда «Социальная справедливость» краснодарским бизнесменом Маратом Динаевым и состоящее в основном из женщин пенсионного возраста, своими целями движение провозглашает защиту президента России Путина и борьбу с оппозицией. В числе акций, проведённых «Отрядами Путина», — нападение на штаб Алексея Навального в Краснодаре в 2018 году. В среде оппозиции считают, что на самом деле Динаев преследует исключительно коммерческие цели.