В Краснодаре СК возобновил уголовное дело о преступлениях нацистов в 40-х годах

Управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю возобновило предварительное следствие по уголовному делу о массовых убийствах местных жителей «членами гитлеровского карательного органа зондеркоманды СС-10 "а"», сообщает пресс-служба СК.

Отмечается, что ведомство рассчитывает установить конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности.

«В период с августа 1942 года по январь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землёй», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело по фактам убийств на территории Краснодарского края и Ростовской области было возбуждено ещё в 1970 году управлением КГБ по региону. Руководители зондеркоманды Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн за совершение этих преступлений были осуждены, но следователи отмечают, что другие убийцы не понесли наказания — в частности, Гельмут Оберлендер, который укрылся от преследования в Канаде.

«После возобновления предварительного следствия расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю», — сообщили в СК.

Сам Оберлендер утверждал, что работал в зондеркоманде переводчиком, и в 2000 году канадский суд признал его вину недоказанной, но позже по вновь открывшимся обстоятельствам его лишили канадского гражданства. В 2020 году начался процесс по депортации 96-летнего Оберлендера.