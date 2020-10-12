В Краснодаре СК не нашёл нарушений в действиях полицейских, приковавших к столбу людей на жаре

В СКР отказались возбуждать дело по заявлению жителей Краснодара Надежды Пупковой и Евгения Байгузина, которые жаловались на то, что полицейские приковали их к столбу на два часа на жаре, сообщает «Комитет против пыток».

Пупкова обратилась к правозащитникам 27 июля, она рассказала, что вечером 24 июня ей позвонил сосед Евгений Байгузин и рассказал, что во время прогулки с собакой на улице Красной недалеко от своего дома его задержали сотрудник полиции и казак-дружинник якобы за распитие спиртных напитков. Евгений попросил Надежду забрать у него собаку, поскольку на просьбу отвести животное домой полицейский ответил отказом.

Надежда вышла на улицу к Евгению, рядом с которым находился сотрудник полиции и сопровождающий его казак-дружинник, и попросила их представиться и назвать причину задержания её соседа. Сотрудник полиции не стал представляться, между ними завязалась словесная перепалка, в результате полицейский пристегнул Евгения наручниками к металлическим воротам, а казак-дружинник привязал Надежду верёвкой к тем же воротам. Через несколько минут подъехал полицейский автомобиль, в который поместили Байгузина и Пупкову.

По словам Надежды Пупковой, их привезли в переулок неподалёку от места задержания и привязали обоих к металлическому столбу, где они простояли около двух часов на сильной жаре. После этого задержанных отвезли в травмпункт, затем — на медицинское освидетельствование, после чего доставили в отдел полиции Центрального округа Краснодара, где на обоих составили протоколы об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). Впоследствии суд назначил Байгузину и Пупковой штраф в размере 500 рублей. Евгения поместили в камеру для административно задержанных, где он пробыл до утра, а Пупкову в тот же день отпустили.

Пупкова пожаловалась в МВД, оттуда её жалобу переслали в СКР. 19 августа в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). По версии следствия, Пупкова укусила полицейского за палец, «причинив ему тем самым нравственные и физические страдания».

В августе к правозащитникам пришел и Байгузин — он сообщил, что вечером 24 июня он со своим другом выпил бутылку водки, после чего они вместе вышли погулять с собакой возле дома. Купив бутылку водки, они с другом сели на лавочку, где к ним подошли сотрудник полиции и казак-дружинник.

«Полицейский сказал, что составит в отношении нас протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте. Мы попросили их представиться, на что кто-то из них ответил нам: "Вы что, фильмов пересмотрели?"», — вспоминает Байгузин.

17 сентября старший следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Артём Косаренко по результатам проведённой проверки по жалобам Надежды Пупковой и Евгения Байгузина вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки следователь опросил полицейского, задержавшего Евгения и Надежду. По словам этого полицейского, когда он составлял административные материалы в отношении Пупковой и Байгузина, те вели себя агрессивно. И для того, чтобы обезопасить себя и чтобы задержанные не убежали, полицейский пристегнул их к металлическому столбу.