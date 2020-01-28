В Костроме полиция предотвратила массовое убийство в школе

Полиция Костромской области совместно с ФСБ предотвратила массовое убийство — трое учеников одной из городских школ планировали расстрелять своих обидчиков-одноклассников, пишет KOSTROMA.TODAY.

По данным полиции, 15-летний подросток обиделся за якобы незаслуженную оценку, этим он поделился с двумя своими друзьями. У школьников возникла идея расстрелять одноклассников из дробовиков. Они стали тщательно готовиться к расправе — тренировались стрелять в гаражах из пневматического пистолета. Идейный вдохновитель расправы не скрывал своих намерений, он выкладывал в соцсетях запрещённые материалы, связанные с «Колумбайном». Полицейские и сотрудники ФСБ заметили это в ходе мониторинга.

Сейчас все участники группы установлены. В ходе проведения обысков у них изъяты компьютеры и сотовые телефоны, в которых содержится переписка с обсуждениями планировавшейся в этом году акции.

«Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы», — заявили в пресс-службе УМВД Костромской области.

Кроме того, сотрудники полиции будут работать со школой, чтобы выяснить, из-за чего подростки решили расстрелять одноклассников.

Ранее в закрытом городе Снежинске Челябинской области полиция начала проверку в отношении двоих 14-летних подростков, подозреваемых в приготовлении массового убийства в своей школе. С начала учебного года они готовили некую акцию в своём учебном заведении, жертвами которой могли стать другие школьники. Подростки читали литературу по анархизму, изучали способы приготовления взрывчатки и закупали через интернет необходимые для этого материалы. Кроме того, они подыскивали возможных соучастников среди одноклассников. Ещё перед Новым годом кто-то из тех, кто узнал о приготовлении акции, рассказал об этом педагогам, но на тот момент мер принято не было. К силовикам информация попала только после праздников.