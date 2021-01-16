В конце января Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

С 27 января Россия возобновляет авиасообщения с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Такое решение приняли по итогам заседания оперштаба, сообщает «Российская газета».

Два раза в неделю из Москвы будут летать рейсы в Ханой и Дели, три раза в неделю - до Дохи. Добраться в Хельсинки можно будет как из столицы, так и из Санкт-Петербурга. Из обоих городов планируется совершать по два рейса в неделю.

Кроме того, оперативный штаб решил увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю.