В конце недели жителей Нижнего Тагила ждёт похолодание до минус семи градусов и снег

В ближайшее время в Нижний Тагил придут минусовые температуры и снег, предупреждают синоптики. Уже завтра, в четверг, столбики термометров опустятся в дневное время до минус одного градуса. В пятницу, 23 октября, похолодает уже до минус 3 градусов. В ночное время ожидается минус 2-7 градусов. В конце недели будет идти небольшой снег, дуть преимущественно западный ветер.

На севере Свердловской области в конце недели будет холодать по ночам максимум до минус 9 градусов. В дневное время столбики термометров будут держаться на уровне от минус 4 до плюс 3 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей области о мокром снеге и западном ветре с порывами до 10 м/с.