В Коми заключённых отправят работать на титановых рудниках на крупнейшем в мире месторождении титана

Правительство республики Коми, Федеральная служба исполнения наказаний и компания «Руститан» подписали соглашение об освоении Пижемского месторождения титановых руд силами заключённых, пишет ТАСС.

«В республике находится большое количество тех, кто отбывает наказание. Хотелось бы, чтобы люди могли получить профессию, а после освобождения, работая на этом производстве, обрести новые трудовые места, завести семьи и полноценно вернуться к нормальной жизни, приносить пользу», — прокомментировал соглашение директор ФСИН Александр Калашников.

Прогнозные ресурсы Пижемского месторождения составляют 100,6 млн тонн диоксида титана, или почти 2,5 млрд тонн титановых песков и песчаников, что позволит эксплуатировать его около 200 лет.

Кроме того, стороны обсудили вопрос об открытии в Сыктывкаре исправительного центра. Власти Коми отметили важность вопроса трудовой адаптации осуждённых и предложили помимо титановых рудников привлекать заключённых к работе в агропромышленном комплексе республики.