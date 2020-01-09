В Коми горит нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»

В Ухте вечером 9 января произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». Площадь возгорания составляет более 1000 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар тушат по третьему номеру сложности. Пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии лёгкой степени тяжести. В связи с инцидентом из расположенного неподалёку от завода торгового центра эвакуировали персонал и посетителей.

«Нарушение технологического процесса могло привести к хлопку и последующему пожару. Эта одна из версий случившегося», — рассказал источник издания в экстренных службах. Он также добавил, что пожару предшествовало два хлопка технологического характера.

В пресс-службе администрации Ухты сообщили, что хлопки и последовавший пожар на территории предприятия носят локальный характер и не несут угрозы местным жителям.

«Произошедшее на НПЗ событие носит локальный характер, угрозы для жителей города нет. Никакого дыма, выбросов с завода нет, зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города», — сообщил руководитель пресс-службы администрации Ухты Евгений Грох.

Из-за пожара на предприятии региональное управление СК начало доследственную проверку.