В колониях Свердловской области от коронавируса официально умер один заключённый

Только один заключённый в колониях в Свердловской области в 2020 году умер от коронавируса, заявила Znak.com уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

По её словам, в целом система ФСИН «справилась с пандемией».

«Очень боялась я за систему исполнения наказаний. Там есть скученность, сырость, если бы проникла туда инфекция, могли бы потерять много людей. Но система справилась. По-прежнему в статистике одна смерть от коронавируса, были смерти естественные, которые всегда бывают не только на гражданке, но и в зоне тоже», — сказала Мерзлякова.

В свердловских колониях практически с начала пандемии был введён карантин, ограничены свидания с заключёнными. Тем не менее в ИК происходили вспышки заболевания — в частности, стало известно о вспышке коронавируса в областной больнице № 2 медико-санитарной части 66 ГУФСИН по Свердловской области, где лечатся заключённые из колоний и арестанты из СИЗО. Медики рассказали, что им не хватает средств индивидуальной защиты, их не обследуют на коронавирус, не платят ковидные премии. В ГУФСИН вспышку отрицали.