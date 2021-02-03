В колониях и СИЗО Свердловской области разрешили свидания

Главное управление ФСИН по Свердловской области разрешило свидания в колониях и СИЗО, сообщает пресс-служба ведомства.

Посещать учреждения можно только при наличии средств индивидуальной защиты. Для длительных свиданий посетителям необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с больными, переносящими инфекционные заболевания, со сроком не позднее пяти дней.

«Если свидание запланировано на праздничные и выходные дни длительностью более пяти дней, то необходима справка сроком не позднее последнего рабочего дня накануне праздников и выходных», — отметили в пресс-службе.

Режимно-ограничительные мероприятия (карантин) остаются в силе только в ФКУ ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) и филиале Областной больницы № 2 (г. Екатеринбург) ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России.