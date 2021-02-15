В колонии в Приморье умер осуждённый за теракты в Москве в 1999 году

В исправительной колонии № 27 в Приморском крае нашли мёртвым заключённого Халида Хугуева, осуждённого за теракты в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в 1999 году, со ссылкой на региональное управление ФСИН пишут «Интерфакс» и РИА Новости.

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что погибший был осуждён по статье 205 УК (террористический акт) за организацию и исполнение терактов в Москве в 1999 году, но не назвал его имени. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Региональное управление ФСИН и Следственный комитет проводят проверку.

26 апреля 1999 года на 20-м этаже здания «Интуриста» произошёл взрыв. В результате были ранены 11 человек. Взрыв в «Охотном ряду» прогремел 31 августа 1999 года в зале игровых автоматов. Пострадали 40 человек, одна из раненых позже умерла.

Следствие считает, что взрывы заказал террорист Шамиль Басаев, который таким образом вымогал деньги у певца Иосифа Кобзона, чей офис был расположен на 20-м этаже «Интуриста», и бизнесмена Умара Джабраилова — президента компании, управлявшей «Охотным рядом».

За организацию терактов суд приговорил Хугуева к 25 годам колонии строгого режима. Позже ему сократили срок до 22 лет. За исполнение терактов также осудили Магомадзаира Гаджиакаева — на 15 лет, позже срок сократили до 13 лет.