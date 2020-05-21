В колонии Нижнего Тагила сошьют 3500 противочумных костюмов для защиты от коронавируса

В тагильской колонии ИК-5 сошьют 3500 противочумных одноразовых костюмов, сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. Они будут сделаны из спанбонда. Этот материал очень лёгкий и хорошо пропускает воздух, кроме того, его однородная структура позволяет теплу распределяться равномерно.

Договор на оказание услуг по изготовлению швейных изделий был заключён с ведомством 18 мая. На 20 мая было изготовлено и отгружено уже 244 комплекта.

Ранее в тагильских колониях отшили несколько сотен тысяч защитных масок для лица — однослойных, двухслойных, с завязками и на резинках. В ИК-12, например, заключённые сделали 40 тысяч хлопчатобумажных масок для сотрудников «Уралвагонзавода». Изготовлением средств индивидуальной защиты осуждённые занимаются на специальных швейных участках в колонии.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».