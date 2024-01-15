В коллективном саду под Нижним Тагилом заживо сгорел мужчина

В ночь на 14 января в коллективном саду № 13 (территория ГГО) при пожаре в частном доме сгорел пожилой мужчина. Об инциденте АН «Между строк» сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила. Сосед заметил огонь и позвонил в ЕДДС. На момент приезда пожарных дом был полностью охвачен огнём. Несмотря на усилия пожарных, садовый дом на улице Кедровой сгорел полностью. Около 02:00 под завалами сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело 77-летнего мужчины. На момент публикации известно, что мужчина постоянно проживал в саду.

Предположительно, возгорание произошло вследствие короткого замыкания электропроводки. По факту пожара проводится проверка.

Напомним, другой сильный пожар, унёсший жизни двух пожилых людей, на прошлой неделе произошёл в частном доме в посёлке Черноисточинск. В СУ СК России по Свердловской области по факту пожара была организована проверка. Предварительные причины возникновения пожара те же — неисправность электрооборудования.