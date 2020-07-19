В коллективном саду под Нижним Тагилом дети во время купания нашли гранату

В одном из коллективных садов под Нижним Тагилом дети обнаружили во время купания в карьере ручную гранату. Они сообщили об опасной находке родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали находку и установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1. Силовики поместили её во взрывозащитный контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили. Сейчас стражи порядка устанавливают, каким образом боеприпас мог оказаться в водоёме.

В ведомстве напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета необходимо хорошо запомнить место находки и немедленно сообщить по телефону на единый номер службы спасения 112.