В коллективном саду Нижнего Тагила полностью сгорели дом и баня

Ночью 16 октября в коллективном саду Нижнего Тагила загорелись дом и баня. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 2:50. На площади 73 кв. м сгорели надворные постройки, садовый дом и частная баня.

Как сообщает МЧС России по Свердловской области, пожар тушили 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Огонь удалось локализовать в течение 20 минут, в 03:32 ликвидировали открытое горение, а разбирать сгоревшие конструкции пожарные закончили в 06:15.

О пострадавших и причинах возгорания в МЧС не сообщается.