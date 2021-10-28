В колледже искусств Нижнего Тагила состоялась презентация нового рояля

В Нижнетагильском колледже искусств состоялся студенческий концерт «Viva, Испания!» (6+), на котором слушателей познакомили новым роялем KAWAI, приобретенным по национальному проекту «Культура» летом этого года. В программу концерта вошли произведения Энрике Гранадоса, Исаака Альбениса и Мануэля де Фалья.

Музыкальный инструмент ручной сборки изготовлен в Японии и соответствует представительскому уровню высокой категории, сообщает портал «Культура-Урала.РФ». Инструмент имеет классическую форму и выполнен из твердолиственных пород деревьев – красного дерева и клёна.

«Рояль KAWAI будет звучать в конкурсах, концертах и музыкальных салонах, проводимых в фойе концертного зала, а возможность прикоснуться к клавишам этого породистого и интеллигентного инструмента станет дополнительным стимулом творческого роста юных музыкантов», – считает преподаватель колледжа Ирина Зимина.

Рояль для Нижнетагильского колледжа искусств, в котором воспитывают профессиональных музыкантов и актёров, приобрели за 3,13 млн рублей. Также колледж получил новые сиденья для зрительного зала. Зал будет состоять из 16 рядов и сможет вместить 414 гостей колледжа.