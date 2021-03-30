1,9 млн рублей выделят на новые кресла для Нижнетагильского колледжа искусств

В Нижнетагильском колледже искусств, где готовят будущих музыкальных педагогов, обновят сиденья в зрительном зале. Из бюджета Свердловской области выделят 1,9 млн рублей на поставку, монтаж и установку театральных кресел. Информация опубликована на сайте госзакупок, где указана конструкция кресел и представлены эскизы. Всего зрительный зал будет состоять из 16 рядов и сможет вместить 414 гостей колледжа.

Ранее сообщалось, что свердловские власти приобретут для Нижнетагильского колледжа искусств рояль за 3,13 млн рублей.

Напомним, в этом году для образовательного учреждения выделили средства на покупку новых музыкальных инструментов и учебных пособий. Возможность обновить музыкальное оборудование появилась в рамках нацпроекта «Культура». Всего на инструменты и пособия будет выделено почти 207 млн рублей.