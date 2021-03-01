Нижнетагильский колледж искусств получит деньги на покупку новых музыкальных инструментов

Нижнетагильский колледж искусств вошёл в список образовательных учреждений, которым в 2021 году выделят средства на покупку новых музыкальных инструментов и учебных пособий. Об этом 1 марта сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Средства будут выделены в рамках нацпроекта «Культура». Помимо колледжа в Нижнем Тагиле, возможность обновить музыкальное оборудование получат ещё 27 образовательных учреждений. Среди них — школы искусств в Слободо-Туринском сельском поселении, посёлках Буланаш, Мартюш и Малышева, а также Уральская музыкальная школа (колледж) и Свердловское музыкальное училище имени П. И. Чайковского.

Всего будет выделено почти 207 млн рублей. На эти средства учреждения смогут также приобрести и дополнительное оборудование: звуковое и световое оснащение, системы галерейной подвески, мультимедийные и экспозиционные стенды, мольберты, специализированное оборудование для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и многое другое. По данным департамента информационной политики региона, в этом году будет приобретено более 350 музыкальных инструментов и порядка тысячи учебных пособий.