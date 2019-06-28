В Кольцово задержали женщину с партией грузинского вина

Таможенники аэропорта Кольцово задержали пассажирку рейса Стамбул — Екатеринбург с чемоданом грузинского вина, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Женщина пыталась пронести через «зелёный коридор» 13 бутылок вина объёмом почти 10 литров.

Она рассказала, что живёт в Челябинске и везёт алкоголь в подарок родственникам, об ограничениях на ввоз алкоголя она не знала.

«По правилам один совершеннолетний гражданин может провезти пять литров алкоголя: три беспошлинно, ещё за два придётся заплатить пошлину в размере десяти евро за литр. Более пяти литров пассажирам провозить запрещено», — рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Дмитрий Шишкин.

В итоге женщине вернули беспошлинную норму — четыре бутылки, а девять других бутылок изъяли. Кроме того, ей назначили штраф в размере тысячи рублей за несоблюдение норм и ограничений, ещё один штраф (за недекларирование товаров) ей должен назначить суд.