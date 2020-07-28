В Кольцово задержали пассажиров, провозивших чемодан с 79 млн рублей

Сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, пограничного управления челябинского УФСБ и УФСБ РФ по Среднему Уралу 27 июля задержали в аэропорту Кольцово гражданина Киргизии и гражданку России с чемоданом наличных, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

По словам собеседника, пассажиры собирались вылететь в Бишкек, но на таможне в их багаже обнаружили почти 79 млн рублей. Мужчина, который является пенсионером МВД Киргизии, и его спутница не смогли объяснить происхождение денег. После этого налоговые органы составили на них протокол и возбудили административное дело по статье 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства РФ»), средства собираются изъять в бюджет страны.