В Кольцово задержали мужчину, который вёз из Ташкента в Нижний Тагил 10 килограммов чая

В аэропорту Кольцово таможенники задержали партию чая, которую привёз пассажир рейса Ташкент — Екатеринбург, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Пассажир привлёк внимание таможенников, когда пронёс в «зелёный коридор» два огромных пакета, в каждом из которых оказалось по пять килограммов зелёного чая одного сорта. Сначала он сообщил, что везёт это для себя, но потом сознался, что привёз чай для продажи.

«Если бы мужчина вёз чай в обычной заводской упаковке и различных сортов, то ещё можно было бы предположить, что он заядлый любитель чая. Но десять килограммов, расфасованных по пакетам, больше похожи уже на коммерческую партию. В итоге он и сам признался, что везёт чай для продажи в своём кафе в Нижнем Тагиле», — рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Дмитрий Шишкин.

В пресс-службе таможни объяснили, что если товар ввозится для коммерческих целей, то его необходимо задекларировать, оформить документы, подтверждающие безопасность. Поскольку пассажир рейса Ташкент — Екатеринбург этого не сделал, чай изъяли и отправили на экспертизу для определения его цены. Мужчину ждёт штраф в размере от половины до двукратной стоимости чая.