В Кольцово вынужденно сел самолёт до Еревана

Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту вынужденной посадки самолёта из-за технической неисправности в аэропорту Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром при наборе высоты на борту самолёта Airbus А-320, вылетевшего из Екатеринбурга в Ереван, сработал датчик неисправности шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«В 08:24 (06:24 по московскому времени) воздушное судно благополучно село в аэропорту Кольцово. На борту самолёта находилось шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе двое детей. Пассажиры, члены экипажа не пострадали. Воздушное судно не повреждено», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, речь идёт о лайнере «Уральских авиалиний». В сообщении авиакомпании говорится, что во время полёта сработала сигнализация о технической неисправности. Перевозчик отправил пассажиров в пункт назначения резервным бортом.