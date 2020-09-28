В Кольцово увеличат штат медработников из-за очередей в пункте тестирования на коронавирус

Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области увеличит штат медработников в круглосуточном пункте тестирования на коронавирусную инфекцию в аэропорту Кольцово, сообщили Znak.com в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. После принятых мер в медпункте одновременно будут работать три медсестры.

Пункт тестирования на коронавирусную инфекцию в аэропорту Кольцово неделю работает круглосуточно. По данным регионального штаба, обычно в пункте проходили тестирование 30–50 человек в сутки, 27 сентября пиковая нагрузка составила 300 человек.

По данным E1.ru, накануне в Кольцово пассажиры, прибывшие в Екатеринбург, были вынуждены пять часов простоять в очереди, поскольку тестирование на коронавирус является обязательным для тех, кто прибывает из-за границы.

«Из Турции прилетели в 4:00, тест прошли в 9:00 — пять часов ожидания! Спасибо государству за все условия, созданные для сдачи за свой счёт теста», — прокомментировала ситуацию одна из пассажирок.

Напомним, международное авиасообщение в России было прервано с конца марта, с начала августа рейсы за рубеж стали восстанавливаться, появилась возможность улететь на турецкие курорты. Однако из Кольцово зарубежные вылеты пока запрещены, поэтому уральцы путешествуют за рубеж с пересадкой в других российских городах.