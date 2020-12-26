В Кольцово сел самолёт с повреждённым шасси

Самолёт авиакомпании «Руслайн» совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, пишет ЕАН.

«Командир воздушного судна CRG-100 сообщил об отказе передней стойки шасси. Самолёт выполнял рейс РГ-509, сообщением Тюмень — Воронеж. На борту находились 35 пассажиров, из них 5 детей (3 больших, 2 маленьких) и 3 члена экипажа», — сообщил источник издания в Кольцово.

Аварийная посадка была запланирована на 07.45, но лётчики сделали дополнительный круг, чтобы сжечь побольше топлива и уменьшить массу самолёта при посадке. В итоге в 08.10 самолёт благополучно приземлился.