В Кольцово неизвестные с травматикой ограбили мужчину на 30 млн рублей

На привокзальной площади аэропорта Кольцово неизвестные похитили у 22-летнего мужчины 30 млн рублей и уехали на машине, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошёл вечером 21 ноября, у напавших было травматическое оружие. Пострадавшего доставили в 36-ю горбольницу с огнестрельным ранением ягодицы, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет E1.ru.

Автомобиль, на которой подозреваемые уехали, позже нашли сгоревшим рядом с остановкой «Тубдиспансер» в Кировском районе. Валерий Горелых допустил, что машина могла быть в угоне.