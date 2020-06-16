В книжных магазинах начали продавать Конституцию с внесёнными поправками, голосование по которым пройдёт 1 июля, пишет РБК.

На обложке брошюры от издательства «Омега-Л», которую корреспондент издания купил в магазине «Читай-город», написано, что Конституция вступает в силу со дня публикации результатов общероссийского голосования.

Конституцию с поправками продают в нескольких книжных и выпускают несколько издательств, на сайте «Библио-Глобуса» написано, что её можно купить под заказ. Конституцию с поправками выпускают также издательства «Проспект» и «Эксмо-АСТ». В пресс-службе «Читай-города» подтвердили, что продают проект текста Конституции, по которому люди только будут голосовать.

Внутри брошюры от «Омеги-Л» не указывается дата общероссийского голосования; в скобках там отмечается, что текст Конституции публикуется с поправками, вносившимися в разные годы. В том числе с поправками от 14 марта 2020 года — тогда президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправках к Конституции.

Тираж брошюры с поправками — 20 тысяч экземпляров, в печать издание отправили ещё в марте 2020 года, тогда голосование планировалось на 22 апреля, но позже его перенесли из-за коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РБК не посчитал продажу текста Конституции с непринятыми поправками «чем-то особенным».

«Не вижу здесь ничего особенного, тем более что там чётко указывается, что [Основной закон] вступает в силу только после голосования. Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать», — отметил он.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, изменения в неё примут, если за них проголосует больше половины граждан, поучаствовавших в плебисците.