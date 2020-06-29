В Кировграде суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей за гибель в пожаре двух её детей

Кировградский городской суд назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей 27-летней женщине, двухлетняя и трёхлетняя дочери которой погибли в пожаре в Нейво-Рудянке, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Пожар произошёл утром 14 сентября 2019 года в посёлке Нейво-Рудянка, в квартире дома на улице Молодцова, которую женщина вместе с супругом снимала с 2016 года. Как установил суд, в момент ЧП женщина в состоянии алкогольного опьянения уснула, оставив включённым обогреватель. Рядом с отопительным прибором находились горючие материалы, которые воспламенились. Дети отравились угарным газом, мать доставили в больницу. Отец несовершеннолетних в тот день находился на работе.

Женщина была признана виновной по части 3 статьи 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность их соблюдать, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщала, что из того горящего дома до прибытия спасателей эвакуировались шесть человек, в том числе двоих детей. Огонь потушили за пять минут, в ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники и пять человек личного состава.