В Кировграде осуждён мужчина, покалечивший в пьяном ДТП своих детей

Суд приговорил жителя Кировграда, который в состоянии алкогольного опьянения вместе с детьми врезался в столб на мотоцикле, к трём годам колонии-поселения.

«25 августа 2020 года водитель Сергей Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом ИЖ-6114 без номеров. При этом у него не было прав на управление. При повороте налево он потерял контроль и въехал в столб электропередачи», — рассказали АН «Между строк» в областной прокуратуре.

При столкновении оба ребёнка вылетели из люльки. Девятилетний сын водителя получил сотрясение мозга, перелом правой голени и различные раны. У шестилетней дочки даигностировали ушиб мозга, закрытые травмы внутренних органов, вывих правой бедренной кости и невропатию лицевого нерва.

Обвинение расценило травмы детей как нанесение тяжкого вреда здоровью. Отца осудили по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения». Ранее родители пострадавших детей не раз лишались родительских прав, в последний раз в правах их восстановили в феврале 2020 года. Мужчина стоял на учёте у нарколога.