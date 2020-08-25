Под Нижним Тагилом пьяный мужчина совершил ДТП, катая своих детей на мотоцикле (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Кировграда выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого травмы получили двое детей. Они находились в люльке мотоцикла, которым управлял их нетрезвый отец. По информации УГИБДД по Свердловской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 августа, около 12 часов в посёлке Левиха. 35-летний водитель, управляя мотоциклом «ИЖ-Юпитер-5» с мотоколяской, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в фонарный столб. В момент ДТП в люльке мотоцикла находились двое детей водителя: 9-летний мальчик и 6-летняя девочка.

В результате аварии дети получили травмы и оба госпитализированы в ЦГБ города Кировграда. У девочки диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сейчас решается вопрос о транспортировке её в больницу Верхней Пышмы, мальчик находится в стационаре местной больницы с переломом обеих голеней. Медосвидельствование показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что мотоцикл приобретён пару дней назад, на регистрационном учёте в ГИБДД не значится, водительского удостоверения водитель не имеет, а кроме этого, состоит на учёте у нарколога. Мать несовершеннолетних находилась дома, также в нетрезвом состоянии. После случившегося она пришла на место ДТП, но не осознала произошедшее. Семья неблагополучная, родители неоднократно лишались родительских прав, в феврале 2020 года их восстановили в правах, но в этом же году отдел опеки вышел с ходатайством о лишении, однако исковое заявление в городском суде оставлено без удовлетворения», — рассказали подробности в полиции.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой водитель будет привлечён к ответственности за нетрезвое вождение и управление без прав. Сейчас мужчина задержан, он даёт объяснения по факту произошедшего.