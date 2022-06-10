В Кировграде будут судить устроившего смертельное ДТП жителя Нижнего Тагила

В Кировграде будут судить 39-летнего жителя Нижнего Тагила, который устроил ДТП на Серовском тракте 15 октября 2021 года. Обвиняемый на Toyota Camry двигался по дороге в сторону Нижнего Тагила. Он ехал следом за Mazda в попутном направлении и сигналил фарами, прося уступить ему дорогу. По словам мужчины, сначала девушка-водитель прижалась к правому краю, а потом стала возвращаться обратно, из-за этого и произошло столкновение. В результате аварии Mazda вылетела в кювет, 23-летняя тагильчанка, водитель автомобиля, скончалась от полученных травм в Невьянской городской больнице.

Водителю Toyota предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозят принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.