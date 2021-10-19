​​​​​​​В ДТП на Серовском тракте погибла 23-летняя тагильчанка

В ДТП на Серовском тракте, в районе моста через реку Нейву, погибла 23-летняя тагильчанка. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на осведомлённый источник.

Трагедия произошла 15 октября около 13:30. Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД установили, что автомобиль Mazda оказался в кювете после того, как столкнулся с автомобилем Toyota.

Как рассказал водитель Toyota, он ехал следом за Mazda в попутном направлении и сигналил фарами, прося уступить ему дорогу. По словам мужчины, сначала девушка прижалась к правому краю, а потом стала возвращаться обратно, из-за этого и произошло столкновение.

От удара женщина вылетела из салона Mazda и впоследствии скончалась в Невьянской городской больнице. Предполагается, что она не была пристёгнута ремнём безопасности. Погибшая получила водительское удостоверение три месяца назад.